Hier lässt sich Kim Kardashian ins Kleid schnüren

Sich setzen: Nur bedingt möglich! Tief Luft holen: Ein Ding der Unmöglichkeit! Doch all das hielt Kim Kardashian nicht davon ab, sich für die Met Gala, die am Montagabend in New York über die Bühne ging, für eine XXS-Taille in ein Korsett schnüren zu lassen. Ein Video zeigt: Gleich drei Männer mussten dabei an dem Reality-TV-Star Hand anlegen!