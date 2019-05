Regierung kündigt „Start-up-Initiative“ an

Start-up-Hubs sollen Lehrlinge ausbilden

Die Bundesregierung soll nach Vorstellung Schramböcks auch für Neugründungen einen Raum mit vereinfachter Regulierung („Regulatory Sandboxes“) schaffen. Ein Pilotprojekt in diese Richtung für FinTechs ist bereits in Begutachtung. Weiters sollen Start-ups dabei unterstützt werden, Lehrlinge aufzunehmen und damit ihre Fachkräfte selber auszubilden. In Überlegung sind „Start-up-Hubs in Ausbildungsverbünden mit mehreren Start-ups“, um gemeinsam Lehrlinge aufzunehmen und auszubilden. Die beteiligten Hubs und Unternehmen sollen sich einen Lehrberechtigten auswählen und die Kosten des Lehrlings teilen.