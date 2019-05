Rammstein: Martialische Vermarktungs-Weltmeister

Kritik am Irrlichtern

Die Klaviatur des Empörens beherrschen die Ostdeutschen seit mittlerweile 25 Jahren besser als jede andere Band. Kein Tabu bleibt ungenutzt, um für panikbehaftete Aufschreie zu sorgen, die sich dann zumeist als Nebelgranaten erweisen. So veröffentlichten Rammstein vor einigen Monaten ein Video-Snippet zur erste Single „Deutschland“, in der Gitarrist Paul Landers einen Judenstern auf der Brust trägt und damit den Zentralrat der Juden, Politiker und jüdische Historiker gleichermaßen zur vorauseilenden Hysterie verleitete. „Grenzüberschreitung“, „Leichenschändung“, „widerliche Geschmacklosigkeit“ war der allgemeine Tenor, der Tage später verpuffte, als das opulente Gesamtwerk veröffentlicht wurde. Darin handelt die Band die wechselseitige Geschichte ihrer Heimat ab, reist mit opulenten Farben und pointierten Szenenaufnahmen durch Mittelalter und Kriegszeit und spart nicht mit Kritik am einstigen Irrlichtern Deutschlands in der Welthistorie. Über das Budget des u.a. in der Spandauer Zittadelle gedrehten Werkes herrscht eisernes Schweigen - man will ja nicht auch noch Neid schüren.