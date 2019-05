George Clooney: Baby Sussex stiehlt mir die Show

Hollywood-Star George Clooney (58) sieht die Geburt des „Royal Baby“ - ausgerechnet am Tag seines Geburtstags - mit gemischten Gefühlen. „Ich war etwas irritiert, weil das Kind mir wirklich die Show stiehlt“, scherzte Clooney am Dienstagabend bei der Premiere seines Films „Catch-22“ in Los Angeles. „Ich musste meinen Geburtstag schon mit Orson Welles und Sigmund Freud teilen.“