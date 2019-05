Justin Bieber und Ed Sheeran kündigen Song an

Los ging es mit zwei Worten: „big fan“, tweetete Justin Bieber vor gut einer Woche an die Adresse von Ed Sheeran - und löste damit bei Fans und Medien einen Sturm an Spekulationen aus, der in den darauffolgenden Tagen zusätzlich befeuert wurde, als die beiden Megastars unterschiedliche Versionen eines Fotos posteten, das sie in identischer Pose vor einer grünen Leinwand stehend zeigt, versehen jeweils mit dem Kommentar „10“. Eine weitere Botschaft erfolgte mit einem kurzen Video, das Ed und Justin am Sonntag posteten. „Hey guys, I got some new music coming out“, sagt Ed darin vor seinem Laptop sitzend, „I just wanna play you the new song if you want. See if you like it.“ Den kompletten Song gab es im Clip natürlich noch nicht zu hören.