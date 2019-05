ProSiebenSat.1 startet neuen Streaming-Dienst Joyn

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 will mit seinem neuen Streamingdienst Joyn - zuvor 7TV - im Juni an den Start gehen. Das Joint Venture der Mediengruppe mit Discovery biete Live-Streams von über 50 TV-Sendern, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Außerdem gebe es dort eigenproduzierte Serien, Shows, Previews und lokale Inhalte zu sehen.