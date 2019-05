Erzbergrodeo: Akrapovic Speed Challenge

Teilnehmen darf so ziemlich jedes Gerät, das irgendwie einem Motorrad ähnelt - vorausgesetzt, das Fahrzeug ist in technisch einwandfreiem Zustand! So sind neben des reinrassigen Sportenduros auch Mopeds, Scooter, umgebaute Straßenmotorräder und hubraumstarke 2-Zylinder Enduros keine Seltenheit am Start des Blakläder Iron Road Prologs. Jeder Teilnehmer fährt den Prolog jeweils am Freitag und am Samstag, die schnellere der beiden Laufzeiten entscheidet schlußendlich über die Platzierung - und die Qualifizierung für das Red Bull Hare Scramble am letzten Erzbergrodeo-Veranstaltungstag.