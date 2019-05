94-jährige Grazerin in eigener Wohnung beraubt

Eine 94-jährige Grazerin ist am Dienstagabend in ihrer Wohnung beraubt worden. Eine Frau hatte gegen 20 Uhr an der Tür der Pensionistin geläutet und um ein Glas Wasser gebeten. Als die Grazerin mit dem Wasser zur Tür kam, wurde sie von der Frau niedergestoßen und am Boden festgehalten.