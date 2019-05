Sohn schrie im Auto: Kollision auf Kreuzung

Zum Unfall kam es am Dienstag gegen 20.40 Uhr. „Der 26-Jährige aus dem Bezirk Imst fuhr mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn auf der Rückbank in Stams auf eine Kreuzung zu. Abgelenkt durch das Schreien seines Sohnes fuhr er in die Kreuzung ein und übersah dabei den vorschriftsmäßig von rechts kommenden Pkw eines 33-Jährigen aus Vorarlberg“, heißt es vonseiten der Polizei.