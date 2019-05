Kein Platz für Straches rechte Bündnispartner

„Nazi-Lokalverbot“ in Österreich

Auch in Österreich gab es einen ähnlichen Fall: Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Infrastrukturminister Norbert Hofer (beide FPÖ) wurden von einer Tiroler Bar mit einem „Nazi-Lokalverbot“ belegt, der Wirt wurde schlussendlich verurteilt. Nicht nur auf europäischer Ebene, wo sie einer Rechtspopulisten-Allianz angehören, haben AfD und FPÖ damit also etwas gemeinsam …