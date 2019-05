Emberger Alm: Russischer Paragleiter abgestürzt

Ein 26 Jahre alter Russe ist beim Paragleiten in Kärnten auf der Emberger Alm in Berg im Drautal abgestürzt. Eine Windböe hatte ihn laut Polizei zu Boden gedrückt; danach prallte er auf einer Wiese auf. Nach der Erstversorgung wurde der verletzte Pilot per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Spittal eingeliefert.