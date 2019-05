Ribery: „Komme 100-prozentig wieder nach München“

Franck Ribery will nach seinem Abschied von Bayern München am Saisonende seine Karriere fortsetzen. Er werde „vielleicht noch ein, zwei Jahre“ spielen, sagte der Franzose am Dienstag. Wohin es ihn ziehen könnte, wollte er nicht verraten. Was er schon verriet: „Ich komme 100-prozentig wieder nach München, weil ich mich hier sehr wohl fühle.“