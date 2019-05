Co-Pilot klettert in brennendes Flugzeug zurück!

Der Co-Pilot der Aeroflot-Maschine in Moskau, in der nach einer Bruchlandung am Sonntagabend 41 Menschen starben, war nach dem Crash aus dem brennenden Flugzeug geflüchtet - nur um kurz darauf wieder hineinzuklettern! Ein Video zeigt, wie Maxim Kuznetsov über die Notfallrutsche wieder in die Maschine gelangt, um seinen Kollegen aus dem Cockpit zu holen. Dafür muss der 36-Jährige Rettungskräfte abwehren, die ihn zurückhalten wollen. Wie der Sender REN TV berichtet, konnte er durch seinen heldenhaften Einsatz dem Piloten das Leben retten.