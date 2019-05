Gleichgeschlechtliche Paare auf Almdudler-Etikett

In ausgewählter Szenegastronomie erhältlich

Die in Regenbogenfarben bedruckten Glasmehrwegflaschen sind seit 7. Mai in der ausgewählten Szenegastronomie erhältlich, etwa im Motto, in der Strandbar Herrmann und im Café Savoy. Die besondere Edition ist auch über die Almdudler-Website zu bekommen und wird darüber hinaus beim Almdudler-Stand im EuroPride Village am Wiener Rathausplatz erhältlich sein.