Verschleiert statt sexy: Madonna trägt jetzt Burka

Was ist bloß mit Madonna los? Das fragt sich jedenfalls die „Daily Mail“ nach dem Foto, das derzeit von Madonna im Netz kursiert. Das zeigt die Sängerin nämlich mit verschleiertem Gesicht am Flughafen in New York. Zur Burka, die nur ihre Augen freiließ, kombinierte die Sängerin zudem Sonnenbrillen, eine Jogginghose und einen Daunenmantel. An den Füßen hatte sie Hausschlapfen in dicken Socken.