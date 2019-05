UN-Software soll reisende Terroristen aufspüren

Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge hatten sich etwa 40.000 Menschen aus 110 Ländern in den vergangenen Jahren dem Kampf des IS in Syrien und dem Irak angeschlossen. Sicherheitsbehörden befürchten, dass die Dschihadisten in ihrer Heimat den Kampf fortführen und die IS-Ideologie verbreiten wollen.