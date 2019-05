William: „Willkommen im Schlafentzugs-Verein“

Prinz William freut sich riesig über die Geburt des ersten Kindes seines jüngeren Bruders Harry und Herzogin Meghan. „Ich bin absolut begeistert“, sagte er am Dienstag am Rande eines Termins in London. Noch sei er bei seinem kleinen Neffen nicht zu Besuch gewesen, aber: „Ich freue mich darauf, ihn in den nächsten Tagen sehen zu können, wenn sich die Dinge etwas beruhigt haben.“