Iran steigt „teilweise“ aus: Atomdeal gescheitert?

Zweckgemeinschaft der EU mit dem Iran bisher wenig erfolgreich

Die französische Regierung erklärte, dass man am Abkommen festhalten wolle, gleichzeitig warnte Paris aber Teheran vor einer Verschärfung der US-Sanktionen. „Nichts wäre im Moment schlimmer, als dass der Iran selbst den Deal aufkündigt“, sagte die französische Verteidigungsministerin Florence Parly am Mittwoch. Die EU-Staaten, China und Russland halten an den Atomvereinbarungen fest. Über eine im Jänner gegründete Zweckgemeinschaft wollen die Europäer die US-Sanktionen umgehen und weiterhin Handel mit dem Iran betreiben. Die INSTEX-Initiative war jedoch bis jetzt wenig erfolgreich, weil besonders die Großbanken aus Angst vor US-Strafen keine Handelsprojekte mit dem Iran finanzieren wollen.