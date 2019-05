Paris Hilton in Wien: Wilde Partynacht in der City

Seine aktuelle Instagram Story sorgt nun für besonderes Aufsehen, denn in dieser ist zu sehen, dass die beiden sich auf eine lange Nacht in Wien vorbereiten. Das Domizil dafür dürfte gegenüber dem Stephansdom sein, da dieser aus dem Fenster in unmittelbarer Nähe zu sehen ist. Fit sollten sie für die Feiernacht auf jeden Fall sein: Denn zuerst gibt noch eine „Party-Infusion“, dann ab ins „Nightlife“ - die Story zeigt beide in bester Laune.