Barca: Nächster Albtraum ein Jahr nach Rom-Drama

Womit dem Zauber-Floh der fünfte Rekord-Titel neben Erzrivale Ronaldo in der Königsklasse verwehrt bleibt, der FC Barcelona es nach dessen letzten Europacup-Titeltriumph 2015 zum vierten Mal in Folge nicht ins Finale schaffte. Und das, indem man nach dem 0:2 bei Celta Vigo nun erstmals seit August 2017 zwei Pflichtspiele in Folge verlor.