Kapfenberg und Klosterneuburg im ABL-Halbfinale

Die Kapfenberg Bulls hatten in der ersten Hälfte (42:42) mit den Timberwolves schwer zu kämpfen. Doch das dritte Viertel dominierte der Favorit dann klar mit 32:20 und feierte letztlich noch einen ungefährdeten Erfolg. Für die Wiener, die nach eigenen Angaben mit Finanzierungsproblemen für die kommende Saison kämpfen, dürfte die Partie die vorerst letzte in der obersten Spielklasse gewesen sein. Die Timberwolves, die erst im Vorjahr aufgestiegen waren, werden künftig wohl wieder in der Zweiten Bundesliga spielen.