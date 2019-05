Hospizärztin radelt zu Kongress nach Berlin

Die Salzburger Hospizärztin Irmgard Singh und Sabine Brantner vom Hospizverein Mühldorf in Bayern haben einen langen Weg vor sich: „Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es in unserer Arbeit um Lebendigkeit geht“, sagen sie. Unterwegs wollen die Radlerinnen Menschen begegnen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Start ihrer Tour ist am Freitag (10.) um 15 Uhr beim Tageshospiz in der Salzburger Buchholzstraße. Beim internationalen Weltkongress der European Association for Palliative Care am 23. Mai wollen sie dort sein.