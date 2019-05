Disney: Drei neue „Star Wars“-Filme sind jetzt fix

Der neunte „Star Wars“-Film mit dem Untertitel „Der Aufstieg Skywalkers“ unter der Regie von J.J. Abrams soll Mitte Dezember in die Kinos kommen, die drei weiteren, noch titellosen Fortsetzungen sollen dann am 16. Dezember 2022, am 12. Dezember 2024 und am 18. Dezember 2026 anlaufen.