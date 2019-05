Verletzt! Kerber muss Start in Madrid absagen

„Ich glaube, das ist die schlimmste Sandplatz-Vorbereitung, die ich je hatte. Ich habe mich wirklich auf die Saison gefreut“, sagte Kerber, die aber kommende Woche in Rom wieder an den Start gehen will. Die 31-Jährige hatte zuvor für die Fed-Cup-Relegationspartie in Lettland wegen einer Grippe absagen müssen, zwei Wochen nicht trainiert und war beim Heimturnier in Stuttgart bereits im Viertelfinale ausgeschieden.