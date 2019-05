Fußball-Ligen laufen gegen Europacup-Reform Sturm!

„Mit großer Zuversicht sage ich, dass die große Mehrheit der Klubs die Entwicklung, die der ECA-Präsident in seinem Brief entwirft, nicht unterstützt“, sagte Lars-Christer Olsson, Präsident der European Leagues. „Sie wollen keinen Auf- und Abstieg, sie wollen kein pyramidales System, sie wollen keine geschlossenen Ligen.“ An dem Treffen hätten 244 Vereine teilgenommen. In einem Brief an die Mitglieder der Europäischen Klub-Vereinigung (ECA) hatte deren Chef Andrea Agnelli Pläne für ein Europacup-System offenbart, das nicht mehr ausschließlich auf einer Qualifikation über die nationalen Ligen beruht. „Die nationalen Wettbewerbe müssen die Basis für internationale Wettbewerbe sein“, konterte Olsson.