Vettel bekommt neuen Motor schon in Barcelona

Sebastian Vettels Ferrari-Team startet früher als geplant schon beim Europa-Auftakt der Formel 1 in Montmelo bei Barcelona mit einer neuen Motoren-Ausbaustufe. Wegen des verpatzten Saisonstarts und des großen Rückstands auf Mercedes habe das Team den Einsatz der neuen Triebwerke vorgezogen, sagte Teamchef Mattia Binotto am Dienstag. Das fünfte Saisonrennen in Spanien wird am Sonntag gestartet.