Ein Verteidiger fürs Wiener Oberösterreich-Büro

Keine Bewerbung

Für die Leitung von LH Thomas Stelzers (ÖVP) OÖ-Büro will er sich zwar nicht bewerben, er meldet sich aber von sich aus als Unterstützer zu Wort: „In Wien leben und arbeiten 70.000 Oberösterreicher. Somit ist Wien quasi unsere drittgrößte Stadt. Ich finde es wichtig, dass unsere Landsleute in der Bundeshauptstadt eine Anlaufstelle außerhalb der Politik bekommen, die aber sehr wohl politisch vernetzt ist. Jemand, der fix als Koordinator in Wien ist und als solcher bei Veranstaltungen auch wahrgenommen wird, ist ein Asset für Oberösterreichs Interessen“, so Gerald Weilbuchner. Einen „Verein der Oberösterreicher in Wien“ gibt es ja schon.