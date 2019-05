Der mit Geißen und Kitzlein tanzt

Von James Joyce Roman „Ulysses“ ließ sich das Kollektiv „ohnetitel“ (Dorit Ehlers und Arthur Zgubic) inspirieren. Für „Die Späte der Stunde. Eine Odyssee durch die Stadt“ rekonstruieren sie zwar nicht wie Joyce Dublin, dafür aber Salzburg in 24 Stunden. Man nimmt beim Festival alltägliche Locations, wie eine Bäckerei oder ein Fitnessstudio in Augenschein. Wird dabei aber mit Überraschungen konfrontiert, so dass sich neue Perspektiven eröffnen. Spannend auch Marco Döttlingers Klanginstallation im Neutor in Anlehnung an den Schriftzug überm Ostportal Te saxa loquuntur (Von dir sprechen die Steine).