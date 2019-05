Wiener Lehrerin: „Trinkverbot ist ein Problem“

„Dass Kinder fasten, ist falsch“

In Deutschland warnten nun Lehrer Schüler vor dem extremen Fasten. „Vor zwei Jahren etwa sind einige fastende Schüler in der Hitze zusammengeklappt“, so Udo Beckmann (67), Chef des Bundesverbandes Bildung und Erziehung, gegenüber der „Bild“. Und auch Aiman Mazyek vom Zentralrat der Muslime meint in dem Bericht: „Dass Kinder fasten, ist falsch - aus medizinischer und religiöser Sicht.“