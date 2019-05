Aus der Reihe und im Takt: „Ganz Innsbruck tanzt“

Aus der Reihe, im Takt, Kreis oder auf verschiedenen Hochzeiten – ganz egal wie: In Innsbruck wird am Freitag getanzt. Die Landeshauptstadt verwandelt sich in eine große Bühne, die Kaufhäuser öffnen ihre Pforten bis spät in die Nacht. „Ganz Innsbruck tanzt“ lockt im Durchschnitt rund 100.000 Besucher an.