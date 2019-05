Frost erhitzt die Gemüter von vielen Obstbauern

2016 und 2017 kam er im April, diesmal im Mai: der Frost, der Feind der Obstbauern. Die Haine in Prutz stehen in Vollblüte, der sensibelsten Phase im Wachstum. Aber auch in Haiming erhitzten die unterkühlten Grade die Gemüter der Bauern. Dort rettete allerdings die Beregnung die Ernte, in Prutz sieht es anders aus.