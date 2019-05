Ihre Heimatstadt feiert Song-Contest-Star Paenda

Die ersten Proben in Tel Aviv sind absolviert. Besonders groß ist das Interesse am Song-Contest-Start der gebürtigen Steirerin in Israel – nona – in deren Heimat Deutschlandsberg. Dass die Stadtgemeinde zum Semifinale am 16. Mai (Übertragung ab 21…Uhr) ein Public Viewing im Koralmstadion auf die Beine stellt, kommt nicht von ungefähr. Der Bezug von Gabriela Horn – so kennt man hier die mittlerweile 31-Jährige – zur Heimat ist nämlich nach wie vor groß.