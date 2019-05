„Ich träum’ täglich von den Hunden“

Mathilde A. ist – wie berichtet – am 16. März beim Nordic Walking in Steyr von drei Wachhunden eines Unternehmers angefallen worden. Die Tiere waren wieder einmal ausgerissen – sechs Biss-Attacken sind amtsbekannt. Ein Nachbar kam der stark blutend am Boden liegenden 88-Jährigen damals zu Hilfe und verhinderte Schlimmeres. „Ich hab’ Todesängste ausgestanden“, sagt Mathilde A. im „Krone“-Gespräch. Nach einem Spitalsaufenthalt litt die 88-Jährige wochenlang an den Folgen.