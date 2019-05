Rotes Kreuz warnt vor falschen Spendensammlern

Seit einigen Tagen sollen die falschen Spendensammler in Innsbruck ihr Unwesen treiben - vor allem im Westen der Stadt. „Vergangene Woche gab es einen Fall in Kranebitten. Ein Betroffener hat sich bei uns gemeldet, weil ihm die Personen in der Rot-Kreuz-Uniform ,spanisch‘ vorgekommen waren“, heißt es von Seiten der Rettungsorganisation. Ähnlich erging es folglich auch zwei Bewohnern am Mitterweg.