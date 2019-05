Läufer starten auf neuer Piste

Die Pistensanierung am Salzburger Flughafen läuft auch Hochtouren. Trotz Kälte und Regen – daraus resultierte eine eintägige Zwangspause vergangenen Samstag – sind die Arbeiter im Zeitplan. Doch nun ist die „Krone“ auf etwas Kurioses gestoßen: Ausgerechnet am Eröffnungstag am 29. Mai findet der Airport-Lauf statt.