Wütende Proteste nach Istanbuler Wahl-Farce

Wochenlang stritten Regierung und Opposition um das Ergebnis der Kommunalwahl in Istanbul. Nun wird die Abstimmung wiederholt und der bereits ins Amt eingeführte Bürgermeister Ekrem Imamoglu abberufen. Doch so leicht will es der Erdogan-Rivale dem Staatschef nicht machen. Von der Opposition gibt es wütende Proteste und auch die EU kritisiert die Wahl-Annullierung. Imamoglu hat die Annullierung der Wahl gar als „Verrat“ bezeichnet (siehe Video oben).