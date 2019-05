Nun schwenkt Landeschef voll auf „Bio“ ein

Daher lautet die Bitte, ja fast der Auftrag an Doskozil das Thema Ernährung doch zu einem Schulfach zu machen. „Ein Ansatz, der ganz sicher in unsere Arbeit einfließen wird“, so der Gastgeber. In einem weiteren Punkt waren sich die Branchenvertreter einig: „Im Burgenland kann viel mehr als Soja und Getreide angebaut werden. Bei uns wächst fast alles, wenn man sich nur ein wenig bemüht“, erklärte etwa Josef Jugovits.