Blaue Kleider machen den Promis gute Laune

Aber nicht nur Kleider zarte Blautöne, die an den wolkenlosen Himmel an einem sonnigen Tag erinnern, stehen in dieser Saison im Trend. Model-Beauty Nina Agdal etwa feierte sich in New York in einem kurzen Blumenkleidchen in „Princess Blue“, einer der Pantone-Trendfarben des Jahres, durch die Nacht. Und Schauspielerin Emma Roberts zeigte mit einem dunkelblauen Tupfenkleid richtig viel Stil.