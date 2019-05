Schließung von „mopäd“ ist vorerst vom Tisch

Alarmanlage an Türen

Vorerst wird als erste Maßnahme an den Ausgangstüren eine Alarmanlage montiert, damit in den Nachtstunden die Jugendlichen nicht mehr still und heimlich das Heim verlassen können. „Wir dürfen die Jugendlichen nicht einsperren. Das wäre Freiheitsentzug. Auch aus Feuerschutzgründen müssen Fluchtwege offen bleiben. Das erschwert die Überwachung“, stellt sich König hinter die sieben Mitarbeiter. Ihnen wurden schwere Versäumnisse der Aufsichtspflicht vorgeworfen.