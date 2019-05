Ein teurer Fernseher auf Odyssee

Beim ursprünglichen Schaden wandte sich Herr L. an den Hersteller Samsung. Dieser verweigerte eine Garantie-Reparatur mit Hinweis auf einen möglicherweise selbst verschuldeten Schaden. „Ich ließ das Display daraufhin auf eigene Kosten bei einer Firma reparieren, was 1300 Euro kostete“, erinnert sich der Tiroler. Der Fernseher funktionierte aber auch dann nicht einwandfrei. Und ging wieder zur Reparatur. So ging das sechsmal. Bis weder die Reparaturfirma noch unser Leser die Kosten für einen weiteren Transport bezahlen wollte.