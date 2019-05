Die besten Schnappschüsse

Über 10.000 Fans machten das Darts-Event in Premstätten am vergangenen Wochenende zu einem großen Spektakel. Mensur Suljovic, Michael van Gerwen und Co. sorgten auf der Bühne für reichlich Action, auf den Zuschauerrängen feierte eine Vielzahl von maskierten Zuschauern von jung bis alt eine große Party. Hier gibt´s die besten Bilder - finden Sie sich wieder?