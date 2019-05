Österreich gab MiG-21 aus Jugoslawien-Krieg zurück

Erinnern Sie sich noch? Anfang der 1990er-Jahre, da tobte der Jugoslawien-Krieg. Rauchsäulen in Grenznähe, knatternde Maschinengewehre, Kämpfe in Marburg und Umgebung. Die Angst, dass der Konflikt auf Österreich überschwappt, war allgegenwärtig. Und als plötzlich - es war am 25. Oktober 1991 - ein MiG-21-Kampfjet im Tiefflug bis nach Graz donnerte, da erstarrten die Menschen. Doch die Maschine drehte ab, flog in Richtung Westen - und landete schließlich in Klagenfurt.