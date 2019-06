Stars: „Nicht genügend“ in royaler Etikette

So bekommt etwa Anna Wintour, die legendäre und gefürchtete Chefin der US-Vogue, ein „Nicht genügend“ in Sachen Benehmen neben der Queen. Bei einer Londoner Fashion Week im vorigen Jahr saß die „Modekönigin“ aus den USA gut gelaunt neben der echten Königin, vergaß dabei aber, ihre Sonnenbrille abzunehmen. Auch wenn es einer der vielen Markenzeichen von Wintour ist, so gilt es nicht nur in Adelskreisen als Fauxpas, seinem Gegenüber nicht in die Augen zu sehen.