Social Media im Büro: So vermeiden Sie Kündigungen

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ins Social Web posten!

„Dass Arbeits- und Privatleben immer stärker miteinander verschmelzen, ist weder gut noch schlecht, sondern spiegelt das Leben im digitalen Zeitalter wider“, erklärt Marina Titova von Kaspersky. „Arbeitnehmer sollten allerdings vorsichtig sein, was sie in sozialen Netzwerken posten und welche Websites sie am Arbeitsplatz aufrufen. Mit einer einzigen missverständlichen Nutzung des Internets könnte sich auch der engagierteste Arbeitnehmer unwiderrufliche und dauerhafte Konsequenzen für seine zukünftige Karriere einhandeln.“