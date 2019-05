Ajax hat Champions-League-Finale fest im Visier

Der am Wochenende eingefahrene Cup-Titel soll nicht der einzige in dieser Saison bleiben. „Es schaut so aus, als ob alles für uns läuft. Dieses Gefühl müssen wir bewahren“, sagte Daley Blind nach dem 4:0 gegen Willem II. „Wir sind noch nicht fertig, diese Saison kann noch viel besser werden“, betonte der Verteidiger. In der Ehrendivision kann Ajax den Titel noch einfahren, in der Champions League sieht man sich ebenfalls für Höheres bereit.