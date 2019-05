Bis zu 138.000 Tote pro Jahr durch Schlangenbisse

Die Behörde will die Menschen in gefährdeten Gebieten jetzt besser informieren. In Dörfern sollen Ersthelfer ausgebildet werden und Erste-Hilfe-Medikamente zur Verfügung stehen. Weil Menschen vielerorts nach einem Biss traditionelle Heiler aufsuchen, sollen diese geschult werden und die Patienten bei alarmierenden Symptomen in Spitäler schicken. Die WHO will auch die bisher völlig unzureichende Produktion von Gegengift fördern.