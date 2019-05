PlayStation Plus: Diese Gratis-Games gibt‘s im Mai

Sony macht PlayStation-Plus-Abonnenten im Mai wieder zwei Spiele zum Geschenk. Diesmal gibt es den spaßig-chaotischen Multiplayer-Kracher „Overcooked“, in dem die Spieler in verrückten Küchen arbeitsteilig Gerichte zubereiten, außerdem erforscht man in „What Remains of Edith Finch“ die mysteriöse und mit zahlreichen Todesfällen gepflasterte Familiengeschichte der namensgebenden Familie Finch. Die beiden Gratis-Games stehen ab sofort zum Download bereit.