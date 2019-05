Schuss löste sich aus Gewehr: Jäger verletzt!

Ein Jagdunfall ereignete sich am Dienstag in der Früh in Sillian in Osttirol! Zwei einheimische Jäger im Alter von 33 und 58 Jahren wollten einen Spielhahn abschießen. Dabei brach der 33-Jährige im Schnee ein, es löste sich ein Schuss aus seinem Jagdgewehr. Der Jäger wurde am rechten Ringfinger verletzt.