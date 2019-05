„Spider-Man“-Trailer zeigt Welt nach dem Endspiel

Achtung, Spoiler!

Hier betritt der neue Trailer massives Spoiler-Gebiet. So war zwar Nick Fury (Samuel L. Jackson) schon im Teaser des Films zu sehen, da war aber noch völlig unklar, in welcher Zeit „Far from Home“ spielt. Jetzt ist klar, dass der 23. MCU-Film an die Ereignisse von „Endgame“ anknüpft, also mindestens 5 Jahren nach Thanos‘ Fingerschnipser am Ende von „Infinty War“.