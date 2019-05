Nach Sri-Lanka-Terror: Alle Täter tot oder in Haft

Gut zwei Wochen nach den Terroranschlägen vom Ostersonntag in Sri Lanka sind nach Angaben der Behörden sämtliche Täter tot oder in Haft. „Alle, die die Selbstmordanschläge organisiert und verübt haben, sind getötet worden oder in Gewahrsam“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Leben in dem Inselstaat normalisiere sich langsam wieder, die Sicherheitsvorkehrungen blieben aber erhöht.